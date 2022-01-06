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Италия ввела обязательную вакцинацию для людей возрастом 50+

Четверг, 6 января 2022, 02:20
Италия ввела обязательную вакцинацию для людей возрастом 50+
ФОТО: GETTY IMAGES

Италия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 50 лет.

Источник: Reuters, Politico

Детали: Работники, которым за 50 лет, должны будут показать медицинские талоны, подтверждающие, что они были вакцинированы или недавно выздоровели от COVID-19 – иначе им грозит отстранение от работы с середины февраля.

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Раньше невакцинированные могли выходить на работу только при отрицательном результате теста каждые два дня. Тем, кому за 50, кто не работает, придется либо делать прививки, либо подвергаться санкциям.

Премьер-министр Марио Драги сказал, что правительство ориентируется на людей старше 50 лет, поскольку они являются категорией  людей с наибольшим риском госпитализации, чтобы уменьшить давление на больницы и спасти жизнь.

Новые правила были согласованы после того, как в Италии зарегистрировано рекордные 170 тысяч случаев коронавируса, а смертность достигла наивысшего уровня с весны 2020 года.

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Италия – одна из немногих европейских стран, предпринявшая подобные шаги. Она следует за Грецией, которая одобрила обязательные прививки для людей старше 60 лет в ноябре. Австрия вводит штрафы для непривитых с февраля.

Что предшествовало: 15 декабря в Италии вступила в силу обязательная вакцинация для некоторых профессий – для работников школ, администраций, правоохранителей, военных и спасательных служб, чтобы они могли в дальнейшем выполнять свою работу. За категорический отказ от прививки работникам грозят штрафы до более чем тысячи евро и невыплата зарплаты.

Темы: Италиявакцинациякоронавирус
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