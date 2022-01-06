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COVID в Украине: зафиксировали более 6,5 тысячи новых больных

Четверг, 6 января 2022, 08:22
фото: минздрав

За сутки 5 января зафиксировано 6632 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых больных детей – 240, медработников – 182.

Также за минувшие сутки госпитализировали более 2 тысяч человек, умерли – 187.

Выздоровели 5 января 9121 человек.

Больше всего больных в Киеве, Львовской и Хмельницкой областях.

В сутки также провели более 70 тысяч тестов.

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Темы: Минздравкоронавирус
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