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Новая глава МИД Германии и госсекретарь США на первой встрече заверили в поддержке Украины

Четверг, 6 января 2022, 08:39

Главы дипломатических ведомств Германии и США заверили в своей совместной поддержке Украины на фоне опасений по поводу нового российского вторжения.

Как сообщает dpa, об этом они заявили во время первого визита министерства иностранных дел в новом правительстве Германии Анналены Бербок в Вашингтон.

Отмечается, что визит Бербок в Вашингтон в целом в значительной степени фокусировался на обострении отношений Европы с Россией из-за её маневров у границы с Украиной и требований "гарантий безопасности".

Бербок подчеркнула, что действия России будут иметь конкретную цену, а новые нарушения суверенитета Украины повлекут РФ "тяжкие последствия". Она также подчеркнула, что "решений о безопасности в Европе без Европы не должно быть".

"Что касается России, и Германия, и США видят действия РФ в отношении Украины как непосредственную и срочную угрозу миру и стабильности в Европе", - заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он повторил месседжи Вашингтона о жестких экономических санкциях в случае военной эскалации и отметил, что такая позиция звучит не только от Германии и США, но является общей позицией многих других союзников и партнеров.

В то же время, позиции США и Германии по поводу поставок оружия Украине на фоне российской угрозы отличаются. Бербок отметила, что немецкое правительство не рассматривало бы такой экспорт и подчеркнуло, что при этом Германия оказывала поддержку в другой форме, например, для строительства военного госпиталя.

Госсекретарь США заявил, что Штаты продолжат поставлять Украину оборонное вооружение, а в случае потенциального российского вторжения такую ​​поддержку увеличат.

Он затронул также вопрос "Северного потока-2", подчеркнув, что в случае усиления российской агрессии против Украины запуск противоречивого газопровода сложно представить.

Напомним, на следующей неделе планируется серия взаимодействий России и стран Запада в разных форматах. 10 января встретятся переговорные команды США и России, 12 января состоятся переговоры представителей НАТО и России, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Темы: ГерманияСША
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