Из-за отмененных рейсов в Казахстане застряли 43 украинца

В посольство Украины в Казахстане обратились 43 гражданина-пассажира отмененных рейсов из Алматы и Нур-Сулатана.

Источник: спикер МИД Олег Николенко, в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Николенко: "В настоящее время в посольство обратились 43 гражданина. Все они пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана. Угроз безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь".

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Детали: В Казахстане сообщили, что возобновят работу международного аэропорта г. Алматы 7 января. Также Николенко сообщил, что нет информации о попадании украинцев в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане.

Предыстория:

Ранее Министерство иностранных дел заявляло, что внимательно следит за развитием событий в Казахстане.

С 5 на 6 января Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), которая имеет неофициальное название "российского НАТО", приняла решение о военной интервенции в Казахстан по запросу действующей казахской власти.