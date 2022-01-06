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В Донецкой области разоблачено убийство солдата, замаскированное под суицид

Четверг, 6 января 2022, 20:43
В Донецкой области разоблачено убийство солдата, замаскированное под суицид
иллюстративное фото Unsplash

В Донецкой области раскрыли убийство военнослужащего, которое пытались замаскировать под суицид.

Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил

Детали: Указано, что в Донецкую спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере ОС поступило сообщение о якобы суициде военнослужащим 1976 года рождения при исполнении служебных обязанностей на позиции опорного наблюдательного пункта одной из воинских частей, дислоцировавшейся в Бахмутском районе Донецкой области.

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В то же время следствие установило, что речь идет о сокрытии убийства. По версии следователей, смертельные огнестрельные ранения потерпевшему нанес из автомата его сослуживец.

Дословно: "Учитывая доказательства, 05.01.2022 военнослужащий уведомлен о подозрении в совершении инкриминированных преступлений и по ходатайству прокурора судом подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток".

Украинская правда
Темы: Донецкая областьпрокуратура
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