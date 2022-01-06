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Беспорядки в Казахстане: СБУ поведала о проверках в Украине

Четверг, 6 января 2022, 23:29
иллюстративное фото СБУ

Служба безопасности Украины отрабатывает ряд мер на территории страны в связи с беспорядками в Казахстане.

Источник: пресс-центр СБУ в комментарии УП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам.

Именно в этих целях происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана. То есть идет обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы".

Детали: В частности, СБУ разъясняет свой разговор с человеком, которого в сети представляют членом штаба оппозиционного движения "Демократический Выбор Казахстана" - Заманбеком Тлеулиевым.

В СБУ уверяют, что их сотрудники вели себя вежливо и корректно, не препятствовали видеосъемке, проводимой гражданами Казахстана. Указано, что учитывая обеспокоенность последних, на место вызвали Нацполицию, которая зафиксировала, что все происходило без нарушений и в рамках украинского законодательства.

В СБУ подчеркивают, что на данный момент никто из граждан Казахстана не задержан.

"Однако поскольку определенные лица имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу", - добавляют в СБУ.

Дополнительно: Источник УП в правоохранительных органах указывает, что у СБУ есть определенная информация о возможных провокациях российских спецслужб относительно "причастности Украины" к беспорядкам в Казахстане, и поэтому спецслужба отрабатывает алгоритм действий на опережение.

Что предшествовало: В сети появилась информация, что 6 декабря в Киеве неизвестные в гражданской одежде "напали на представителя штаба оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" Заманбека Тлеулиева" и пришли к еще одному активисту - Элдосу Насипбекову. Мол, после того, связь с этими людьми была потеряна.

Украинская правда
Темы: СБУКазахстан
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