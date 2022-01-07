США и Япония расширят оборонное сотрудничество для противостояния РФ и Китаю

Соединенные Штаты и Япония подпишут новое соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен на открытии виртуальной встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, пишет Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Соединенные Штаты и Япония подпишут новое соглашение о сотрудничестве в области обороны для противодействия возникающим военным угрозам.

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Мы запускаем новое соглашение об исследованиях и разработках, которое облегчит нашим ученым, нашим инженерам и руководителям программ сотрудничество по возникающим проблемам, связанным с обороной, от противодействия гиперзвуковым угрозам до расширения возможностей космического базирования".

Детали: По словам Блинкена, американо-японский альянс "должен не только укреплять имеющиеся инструменты, но и разрабатывать новые".

В качестве угроз он назвал Россию и Китай, которые "на суше, на море, в космосе, киберпространстве нарушают международные нормы", упомянув наращивание военной мощи России против Украины, "провокационные" действия Пекина в отношении Тайваня, а также последний пуск ракеты Северной Кореей.

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Он также сообщил, что стороны подпишут пятилетнее соглашение, о базировании американских войск в Японии.

При этом Блинкен уточнил, что Москва и Пекин "углубляют двухстороннее военное сотрудничество".