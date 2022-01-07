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Назарбаев с семьей выехал из Казахстана – СМИ

Пятница, 7 января 2022, 14:31
Назарбаев с семьей выехал из Казахстана – СМИ
Нурсултан Назарбаев, фото getty images

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан.

Источник: российская служба BBC со ссылкой на Orda.kz

Детали: Местные СМИ сообщают, что почти вся семья бывшего президента покинула Казахстан, в стране остается только старший брат Назарбаева Болат. При этом официального подтверждения этой информации пока нет.

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Перед выездом из страны Назарбаев лишился важной официальной роли во власти - его сместили с поста главы Совета безопасности.

Руководителем Совета безопасности сам себя назначил Касым-Жомарт Токаев, которому Назарбаев уступил сначала пост президента в 2019 году, а в 2021 году передал и два остававшихся за ним портфеля: председателя Ассамблеи народа Казахстана и лидера правящей партии "Нур Отан".

В то же время власти страны в официальных сообщениях стали называть город Нурсултан (бывшая Астана) "столицей Казахстана", без упоминания имени Назарбаева.

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Напомним: В 2019 году парламент Казахстана принял поправки к конституции о переименовании столицы Астаны в Нурсултан в честь бывшего президента Назарбаева.

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