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В Киеве "заминировали" десяток ТРЦ и вокзал

Пятница, 7 января 2022, 17:19
иллюстративное фото полиции

В Киеве правоохранители проверяют информацию о якобы заминировании центрального железнодорожного вокзала и около десяти торгово-развлекательных центров.

Источник: полиция Киева в комментарии Суспільному

Детали: По данным правоохранителей, в частности, с вокзала эвакуировали около 650 человек. По результатам проверки взрывчатки не обнаружили.

Также поступило сообщение о минировании ТРЦ "Гулливер", откуда эвакуировали 150 человек. Там взрывное устройство также не нашли.

В настоящее время идет проверка других объектов, в частности, ТРЦ "Дрим Таун", "Метро", "Ультрамарин".

Ранее в этот же день неизвестные сообщили о минировании торгового центра "Глобус", расположенного на Майдане Незалежности.

Темы: Киевторговля
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