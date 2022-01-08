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На Рождество в Украине зафиксировали около 3 тысяч случаев Covid

Суббота, 8 января 2022, 07:18
На Рождество в Украине зафиксировали около 3 тысяч случаев Covid
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 7 января в Украине зафиксировано 3195 случаев коронавируса, умерло 76 больных, выздоровело 1942 человека.

Источник: Минздрав

Детали: Госпитализированы за сутки 1752 человек.

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Среди новых больных – 151 ребенок и 37 медработников.

Больше всего новых больных зафиксировано во Львовской области (296) и в Киеве (291). Больше всего летальных исходов – в Киеве (10).

7 января центры и пункты вакцинации от Covid были закрыты. 8 января они возобновляют работу по обычному графику.

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Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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