Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Рождество в Украине зафиксировали около 3 тысяч случаев Covid

Суббота, 8 января 2022, 08:18
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 7 января в Украине зафиксировано 3195 случаев коронавируса, умерло 76 больных, выздоровело 1942 человека.

Источник: Минздрав

Детали: Госпитализированы за сутки 1752 человек.

Среди новых больных – 151 ребенок и 37 медработников.

Больше всего новых больных зафиксировано во Львовской области (296) и в Киеве (291). Больше всего летальных исходов – в Киеве (10).

7 января центры и пункты вакцинации от Covid были закрыты. 8 января они возобновляют работу по обычному графику.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоСтало известно, кто претендует заменить Кличко в КГГА

Блинкен заверил Кулебу в готовности увеличить оборонную помощь Украине

Рост промышленных цен стал рекордным за 25 лет

В Украине начинается новая волна коронавируса – НАН

Россия запланировала дестабилизировать Украину изнутри – Нуланд

Посол США в НАТО: Если Россия продолжит конфронтацию, будут серьезные последствия

Все новости...
коронавирус
В мире – рекордные 2,7 млн случаев Covid в сутки
"Омикрон" в Европе: страны создают дополнительные отделения для больных Covid
"Нет необходимости делать четвертую прививку" – британские медики о ковид-вакцинации
Последние новости
11:34
Курс валют на 12 января: межбанк, "черный" и наличные рынки
11:30
фото"КИА" вылетела на встречную в Харьковской области: трое погибших
11:28
фотоСтало известно, кто претендует заменить Кличко в КГГА
11:26
В Украину пришли сильные морозы, но потепление не за горами
11:17
"Укрзализныця" получила более 450 миллионов прибыли
10:55
СМИ узнали, что войдет в "секретный" пакет военной помощи США для Украины
10:52
Россия по политически-религиозным обвинениям преследует 130 украинцев – омбудсмен
10:42
Германия, несмотря на сообщения СМИ и МИД, не упростила въезд для туристов из Украины
10:36
фото"Сотрудничество" на 4 миллиона: ГБР задержало на откате столичного коммунальщика
10:33
Тайвань проинвестирует 1 миллиард долларов в Литву
Все новости...