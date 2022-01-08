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Российского актера не пустили в Украину на съемки

Суббота, 8 января 2022, 13:19
Чепурченко, кадр из фильма "Гурзуф", kino-teatr.ru

Украинские пограничники не пустили в страну российского актера театра и кино Вячеслава Чепурченко.

Источник: Государственная пограничная служба, источники УП

Дословно ГПСУ: "34-летний гражданин РФ прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула.

Во время проведения необходимых мер контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках российского сериала".

Детали: Пограничники отмечают, что в ходе беседы актер "всячески открещивался" и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове. Гражданин РФ также отметил, что направлялся в Украину на съемки.

За нарушение норм украинского законодательства актера не пропустили в Украину, кроме того он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года. Мужчина вернется обратно обратным рейсом.

 
фото ГПСУ

По данным источников УП, речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко. Он участвовал в съемках сериала "Гурзуф" в оккупированном Россией Крыму.

Украинская правда
Темы: РосcиякиноПограничная служба
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