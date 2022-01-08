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Франция оштрафовала Google и Facebook на 210 млн евро за отслеживание пользователей

Суббота, 8 января 2022, 18:49

Французская служба по защите конфиденциальности данных оштрафовала Google и Facebook на общую сумму 210 млн евро за то, что они препятствовали возможности пользователей мешать компаниям отслеживать их онлайн-активность.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Национальная комиссия по информации и свободам (CNIL) заявила, что оштрафовала Google на рекордные 150 млн евро за то, что пользователям Интернета было сложно отказаться от файлов cookie — небольших текстовых файлов, которые составляют профиль веб-активности человека для коммерческих целей.

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acebook был оштрафован на 60 миллионов евро по той же причине.

Предварительное согласие пользователей Интернета на использование файлов cookie является ключевым элементом регулирования конфиденциальности данных ЕС и главным приоритетом для CNIL.

"Когда вы принимаете файлы cookie, это делается всего одним щелчком мыши. Отклонить файлы cookie должно быть так же просто, как принять их", — сказала Карин Кифер, глава отдела защиты данных и санкций CNIL.

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Наблюдательный орган заявил, что сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяют легко отказаться от файлов cookie.

В решении говорится, что у компаний было три месяца, чтобы выполнить рекомендации регулятора, в том числе упростить для французских пользователей отказ от файлов cookie или нести дополнительные штрафы в размере 100 000 евро за каждый день задержки.

Темы: facebookинтернетФранция
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