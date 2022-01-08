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Франция оштрафовала Google и Facebook на 210 млн евро за отслеживание пользователей

Суббота, 8 января 2022, 19:49

Французская служба по защите конфиденциальности данных оштрафовала Google и Facebook на общую сумму 210 млн евро за то, что они препятствовали возможности пользователей мешать компаниям отслеживать их онлайн-активность.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Национальная комиссия по информации и свободам (CNIL) заявила, что оштрафовала Google на рекордные 150 млн евро за то, что пользователям Интернета было сложно отказаться от файлов cookie — небольших текстовых файлов, которые составляют профиль веб-активности человека для коммерческих целей.

acebook был оштрафован на 60 миллионов евро по той же причине.

Предварительное согласие пользователей Интернета на использование файлов cookie является ключевым элементом регулирования конфиденциальности данных ЕС и главным приоритетом для CNIL.

"Когда вы принимаете файлы cookie, это делается всего одним щелчком мыши. Отклонить файлы cookie должно быть так же просто, как принять их", — сказала Карин Кифер, глава отдела защиты данных и санкций CNIL.

Наблюдательный орган заявил, что сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяют легко отказаться от файлов cookie.

В решении говорится, что у компаний было три месяца, чтобы выполнить рекомендации регулятора, в том числе упростить для французских пользователей отказ от файлов cookie или нести дополнительные штрафы в размере 100 000 евро за каждый день задержки.

Темы: facebookинтернетФранция
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