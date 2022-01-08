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В "Слуге народа" назвали 5 важных законов, за которые будет голосовать Рада в 2022-м

Суббота, 8 января 2022, 21:18
В Слуге народа назвали 5 важных законов, за которые будет голосовать Рада в 2022-м
Конституция, фото "Голос України"

В течение текущего года украинский парламент планирует принять законы о прозрачности в громадах и об обязательных стратегиях развития, дать равные возможности для привлечения заимствований громадами, а также наработать финальный текст изменений в Конституцию в части децентрализации.

Источник: член Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин, которого цитирует сайт политсилы "Слуга народа"

Детали: По словам Безгина, межкомитетская парламентская группа из 10 депутатов будет работать над финальной версией текста изменений в Конституцию в части децентрализации. Нардеп надеется, что обнародовать текст изменений удастся в начале марта.

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После этого должно проголосовать "за" минимум 226 народных избранников, чтобы отправить документ на оценку в КСУ. После этого – этап принятия в парламенте в первом чтении (от 226 голосов). Во втором чтении Рада имеет право проголосовать изменения в Конституцию только на следующей сессии. Тогда для принятия нужно будет набрать 300 голосов.

Депутаты также планируют принять законопроект №4298, предусматривающий создание в Украине местных государственных администраций с префектурными полномочиями - они будут представлять государство на местах, заниматься реализацией госпрограмм и контролировать законность решений органов местного самоуправления.

"Слуги" уверяют, что глава МГА не сможет вмешиваться в работу органов местного самоуправления, указывать им, что делать, самостоятельно останавливать или отменять их решения, единолично определять законность этих решений, поскольку это будет делать исключительно суд.

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Среди планов на зимний период – принятие во втором чтении законопроекта №5323 об основах государственной региональной политики. Документ "привязывает" региональные и местные стратегии развития к государственной стратегии, а также делает обязательным наличие стратегий развития для каждой громады.

Законопроект среди прочего вводит трехуровневую систему стратегического планирования: правительство, регион, громада. Так власть хочет синхронизировать каждую громаду с центральной властью.

Также недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №6401 об обеспечении прозрачности местного самоуправления. Документ предусматривает обязательную трансляцию всех открытых заседаний местных советов, создание реестра объектов коммунальной собственности, открытого жителям громады, обнародование публичной информации об органах местного самоуправления в формате открытых данных.

В открытый доступ должны публиковаться не только проекты повесток заседаний местных советов, но и проекты повесток постоянных комиссий, а также принятые акты ОМС, все приложения к ним. По словам Безгина, профильный комитет рассмотрит законопроект 19 января 2022 года.

В планах законотворцев – также законопроект №6472, инициированный в конце 2021 года. Он нацелен на то, чтобы ликвидировать дискриминацию в вопросе привлечения заимствований сельскими и поселковыми громадами. Так как для сельских и поселковых громад существуют ограничения в привлечении заимствований, тогда как для городских громад таких ограничений нет. При этом численность населения в некоторых городских и поселковых громадах существенно отличается.

Законопроект предлагает внести изменения в бюджетный кодекс и "сделать громады равноправными с точки зрения борьбы за заимствования".

Украинская правда
Темы: законодательствоСлуга народаКонституцияместная власть
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