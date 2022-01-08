В Бразилии обрушилась стена каньона, 5 погибших

В штате Минас-Жерайс Бразилии на прогулочные лодки обрушилась стена каньона, в результате чего погибли не менее 5 человек.

Источник: The Associated Press

Детали: Командир пожарной части Минас-Жерайса Эдгард Эстево заявил на пресс-конференции, что кроме погибших, около 20 человек считаются пропавшими без вести, личности которых пытаются установить.

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Ранее официальные представители заявили, что по меньшей мере 32 человека получили травмы, хотя большинство из них выписалось из больниц до вечера субботы.

По словам Эстево, авария произошла между городами Сан-Жозе-да-Барра и Капитолио, откуда вышли лодки.

В штате Минас-Жерайс сообщили, что пожарная служба направила на помощь водолазов и вертолеты.

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Озеро Фурнас, называемое "морем Минаса", и где произошла трагедия, является популярным туристическим местом в районе примерно в 420 километрах (260 милях) к северу от Сан-Паулу.

Штат Минас-Жерайс страдает от ливней, заставивших почти 17 000 человек покинуть свои дома, сообщает Государственная служба гражданской обороны.

Чиновники предположили, что предыдущие дожди могли вызвать разрушение стены.

Бразильские ВМС, также помогавшие в спасательных работах, заявили, что будут расследовать причины обрушения.