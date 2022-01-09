В Бразилии обрушилась стена каньона, 5 погибших

В штате Минас-Жерайс Бразилии на прогулочные лодки обрушилась стена каньона, в результате чего погибли не менее 5 человек.

Источник: The Associated Press

Детали: Командир пожарной части Минас-Жерайса Эдгард Эстево заявил на пресс-конференции, что кроме погибших, около 20 человек считаются пропавшими без вести, личности которых пытаются установить.

Ранее официальные представители заявили, что по меньшей мере 32 человека получили травмы, хотя большинство из них выписалось из больниц до вечера субботы.

По словам Эстево, авария произошла между городами Сан-Жозе-да-Барра и Капитолио, откуда вышли лодки.

В штате Минас-Жерайс сообщили, что пожарная служба направила на помощь водолазов и вертолеты.

Озеро Фурнас, называемое "морем Минаса", и где произошла трагедия, является популярным туристическим местом в районе примерно в 420 километрах (260 милях) к северу от Сан-Паулу.

Штат Минас-Жерайс страдает от ливней, заставивших почти 17 000 человек покинуть свои дома, сообщает Государственная служба гражданской обороны.

Чиновники предположили, что предыдущие дожди могли вызвать разрушение стены.

Бразильские ВМС, также помогавшие в спасательных работах, заявили, что будут расследовать причины обрушения.