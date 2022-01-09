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Генсек правящей партии Германии призвал не смешивать "Северный поток-2" с политикой

Воскресенье, 9 января 2022, 11:56
Генсек правящей партии Германии призвал не смешивать Северный поток-2 с политикой
Кевbн Кюнерт, фото Getty Images

Генеральный секретарь Социал-демократической партии (СДПГ), возглавляющей коалиционное правительство Германии, заявил, что вопрос трубопровода "Северный поток-2" не следует смешивать с политическими и правозащитными спорами с Москвой.

Источник: Кевин Кюнерт в интервью Reuters, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Северный поток – 2", так сказать, почти подключен к сети, и только отсутствие юридических разрешений препятствует окончательному запуску. На каком-то этапе в таком обсуждении должен быть политический и юридический мир".

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Детали: Кюнерт сказал, что возглавляемый российским "Газпромом" проект не следует смешивать с реакцией на разногласия между Россией и Украиной и вопросами прав человека, в которых Берлин имеет четкие позиции и дипломатические стратегии.

Поддержка газопровода СДПГ контрастирует с позицией младшего партнера по коалиции партии Зеленых.

Напомним:

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Трубопровод был завершен в сентябре, но ожидает одобрения регулирующих органов Германии и Европейского союза, а некоторые политики в Германии и за рубежом заявили, что его следует заблокировать из-за ряда разногласий с Россией.

Бывший канцлер Ангела Меркель объявила трубопровод коммерческим проектом, ее линию поддерживает действующий канцлер от СДПГ Олаф Шольц.

Темы: Северный поток-2ГерманияРосcия
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