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Блинкен не ожидает прорывов от переговоров с Россией о безопасности

Воскресенье, 9 января 2022, 17:25
фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по безопасности между США и Россией на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

"Я не думаю, что мы увидим какие-нибудь прорывы в ближайшую неделю", - сказал Блинкен в эфире телеканала CNN.

По его словам, на переговорах США смогут представить свою позицию.

"Россияне сделают то же самое... и мы посмотрим, есть ли основания двигаться вперед", - сказал он.

Блинкен отметил, что всякий прогресс будет зависеть от действий обеих сторон на переговорах. Он выразил надежду, что переговоры предотвратят перспективу нового вторжения России в Украину.

Комментарии Блинкена по поводу предстоящих переговоров перекликаются с жесткой линией России о том, что она не пойдет на какие-либо уступки под давлением США на переговорах по украинскому кризису на этой неделе.

В преддверии переговоров с Россией чиновники в США выразили возможность постепенного изменения решений относительно будущих стратегических позиций США в Европе, но в то же время они пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.

Подробный анализ предложенных Россией договоров, о которых пойдет речь на переговорах с США и НАТО на следующей неделе, читайте в публикации "Путин во всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины".

Темы: СШАРосcия
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