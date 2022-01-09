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Пожар в многоэтажке Нью-Йорка: 19 погибших, из них 9 детей

Воскресенье, 9 января 2022, 22:02
Пожар в многоэтажке Нью-Йорка: 19 погибших, из них 9 детей
Photo by Scott Heins/Getty Images

19 человек погибли, в том числе девять детей, и десятки других пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Нью-Йорке.

Источник: Reuters

Детали: Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что 19 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего около 11 часов утра по местному времени в 19-этажном жилом доме в районе Бронкс.

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"Сейчас у нас подтверждена гибель 19 человек, и еще несколько человек находятся в критическом состоянии", — сказал Адамс в интервью CNN.

Ранее в воскресенье чиновники заявили, что 32 человека были госпитализированы с опасными для жизни травмами, всего около 60 человек пострадали.

Как сообщает The New York Times, девять из погибших были детьми.

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Тушить пожар помогали около 200 пожарных. Его причина пока не известна, сообщил журналистам комиссар городской пожарной охраны Даниэль Нигро на воскресном брифинге.

Нигро сказал, что дым распространился на все этажи здания, вероятно, из-за того, что дверь в квартиру, где начался пожар, была оставлена открытой, и что пострадавшие сильно надышались дымом.

Украинская правда
Темы: СШАпожар
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