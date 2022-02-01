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Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки

Вторник, 1 февраля 2022, 07:22
Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки
Динамика эпидемии, дашборд УП

В понедельник 31 января в Украине зафиксировали 30 768 случаев заболевания Covid-19 и 192 летальных случая.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Госпитализировали 2 069 больных, выздоровели 8 835 человек.

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Среди 30 768 больных – 4 056 детей (13,2%) и 337 медработников (1%).

Больше всего больных за прошедшие сутки обнаружили во Львовской (3411) и Одесской (2471) областях, Киеве (2363), Харьковской (1977) и Винницкой (1654) областях.

Больше всего умерших зарегистрировали в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Львовской (по 12) областях, а также в Ивано-Франковской области (11).

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За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 4 095 263 раза, зафиксировали 100 395 смертей от осложнений и 3 631 580 выздоровлений.

Против коронавируса в Украине привито 15 347 953 человека: первую дозу вакцины получили 15 347 951 человек, две дозы – 14 645 012 человек, бустерную дозу – 356 098 человек.

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинация
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