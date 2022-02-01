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Увеличение армии на 100 тысяч и более высокая зарплата военным: Зеленский подписал указ

Вторник, 1 февраля 2022, 10:22
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде подписал указ об укреплении обороноспособности страны.

Источник: Зеленский с трибуны ВР 1 февраля

Прямая речь: "Разработан указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы. Этим указом предусмотрено увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже 3-х минимальных заработных плат.

Переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих 3 лет численности Вооруженных сил на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание дополнительных 20 бригад ВСУ".

Детали: Соответствующий указ Зеленский подписал по трибуне парламента.

По его словам, документ подготовили не потому, что "скоро война", а для того, чтобы был "мир".

Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины.

По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО.

Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВооруженные силыуказыУкраина


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