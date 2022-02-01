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ГБР проводит обыск у экс-главы "Нафтогаза"

Вторник, 1 февраля 2022, 10:27
ГБР проводит обыск у экс-главы Нафтогаза
Андрей Коболев. фото прессс-лужбы "Нафтогаза"

Во вторник силовики производят обыск у бывшего руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Источник: собеседники УП в ГБР, пресс-центр ГБР

Детали: По данным УП, Государственное бюро расследований проводит обыск дома у Коболева. 

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Позже официально в Бюро сообщили, что проводят обыски у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", в офисе АО "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен. 

Указывается, что следователи ГБР осуществляют досудебное расследование противоправного отчуждения 305 миллионов куб. м природного газа должностными лицами АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз Украины" при соучастии с другими лицами.

Следствием проверяется информация о правомерности возврата "Нафтогазом Украины" коммерческим структурам долга, возникшего более двадцати лет назад.

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Указано, что руководство НАК "Нафтогаз Украины" по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований.

Руководствуясь решением руководства государственной компании Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов куб. м природного газа.

По выводам экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн гривен.

В ГБР указывают, что Коболев в должности руководителя "Нафтогаза Украины" подписал решение акционера АО "Укртрансгаз" по мировым соглашениям без согласования Наблюдательного совета НАК.

Напомним: 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Предыстория:

  • В ноябре 2020 года Хозсуд Киева утвердил мировое соглашение, которое предусматривало передачу 300 млн кубов газа "Укртрансгаза" пулу фирм, с которыми госкомпания ранее вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими.
  • В "Укртрансгазе" объяснили, что передали в рамках мирового соглашения компании "Профи-Газ" 300 млн кубов газа потому, что на момент принятия мирового соглашения юридически именно она имело на это право.
  • В августе 2021 года Апелляционный суд расторг договор, по которому 300 млн кубов газа "Нафтогаза" отдали "мошенническим" фирмам.

Знать больше: Назад в 90-е: "Укртрансгаз" хочет отдать "мошенникам" газа на 2 миллиарда

Украинская правда
Темы: КоболевГБР
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