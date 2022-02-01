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Боеприпасы, ПЗРК и дроны: премьер Польши конкретизировал варианты военной помощи Украине

Вторник, 1 февраля 2022, 10:45
Боеприпасы, ПЗРК и дроны: премьер Польши конкретизировал варианты военной помощи Украине
Матеуш Моравецкий. фото из Википедии

Польша готова передать Украине военную помощь, в частности, речь идет о боеприпасах, ПЗРК Grom и дронах разного типа.

Об этом на брифинге для СМИ перед визитом в Киев рассказал глава польского правительства Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, мы солидарны с нашими соседями-украинцами в свете угрозы, которую они сейчас испытывают со стороны России. Однако солидарность и слова сегодня недостаточны, сейчас их нужно превращать в действия. По этой и другим причинам, связанным с очень опасной военной ситуацией, которая, к сожалению, там сложилась, мы тоже готовы передать оборонное оружие", - заявил Моравецкий.

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Отвечая на вопрос, какую конкретно военную помощь Польша планирует передать Украине, Моравецкий отметил: "Боеприпасы, ПЗРК Grom и дроны разного типа".

Моравецкий сообщил, что Польша передаст Украине и гуманитарную помощь, в частности, предметы первой необходимости.

По словам Моравецкого, во время переговоров в Киеве он намерен уточнить, в каком типе военной помощи нуждаются украинцы, чтобы они могли защищаться от возможной агрессии со стороны России.

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Это будет первый визит Моравецкого в Украину в должности главы правительства, которую он занимает с декабря 2017 года.

Из дипломатических источников известно, что главы правительств Польши и Великобритании во вторник планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.

Подготовку нового формата сотрудничества с двумя государствами во вторник подтвердил президент Владимир Зеленский.

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Темы: ПольшавойнаоружиеРосcия
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