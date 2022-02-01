Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боеприпасы, ПЗРК и дроны: премьер Польши конкретизировал варианты военной помощи Украине

Вторник, 1 февраля 2022, 11:45
Матеуш Моравецкий. фото из Википедии

Польша готова передать Украине военную помощь, в частности, речь идет о боеприпасах, ПЗРК Grom и дронах разного типа.

Об этом на брифинге для СМИ перед визитом в Киев рассказал глава польского правительства Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, мы солидарны с нашими соседями-украинцами в свете угрозы, которую они сейчас испытывают со стороны России. Однако солидарность и слова сегодня недостаточны, сейчас их нужно превращать в действия. По этой и другим причинам, связанным с очень опасной военной ситуацией, которая, к сожалению, там сложилась, мы тоже готовы передать оборонное оружие", - заявил Моравецкий.

Отвечая на вопрос, какую конкретно военную помощь Польша планирует передать Украине, Моравецкий отметил: "Боеприпасы, ПЗРК Grom и дроны разного типа".

Моравецкий сообщил, что Польша передаст Украине и гуманитарную помощь, в частности, предметы первой необходимости.

По словам Моравецкого, во время переговоров в Киеве он намерен уточнить, в каком типе военной помощи нуждаются украинцы, чтобы они могли защищаться от возможной агрессии со стороны России.

Это будет первый визит Моравецкого в Украину в должности главы правительства, которую он занимает с декабря 2017 года.

Из дипломатических источников известно, что главы правительств Польши и Великобритании во вторник планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.

Подготовку нового формата сотрудничества с двумя государствами во вторник подтвердил президент Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Темы: ПольшавойнаоружиеРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса

"Утерянное" видео ДТП с Трухиным: у Венедиктовой вину положили на патрульную полицию

Новости 4 февраля: реакция Монастырского на ДТП с Трухиным, матч Украины и России

видеоУкраина минимально проиграла России в полуфинале Евро-22 по футзалу

"Украинская правда" передала видео с Трухиным в НАБУ

видеоМонастырский наконец отреагировал на скандальное видео с Трухиным: Я бы его послал

Все новости...
Польша
Зеленский подтвердил подготовку нового формата сотрудничества с Британией и Польшей
"Двери в Польшу будут открыты": Моравецкий о потенциальных беженцах из Украины
Новости 31 января: сотрудничество Украины, Британии и Польши, МВД о возможных провокациях
Последние новости
01:10
Комиссия не выполняет свою работу – временная поверенная США об избрании руководителя САП
00:34
Рынок электроэнергии: НКРЭКУ ввела ряд ограничительных мер
23:56
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
23:33
Франция обновила условия въезда для украинцев
23:03
фотоСамый большой монумент Украины подсветили цветами флага
22:38
Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса
22:13
Заработала "горячая линия" территориальной обороны
21:55
Новости экономики: провальный запуск спутника, Олимпиада и потери Цукерберга
21:48
В Офисе президента подтвердили визит Шольца в Украину
21:32
Акции Ford упали более чем на 10% – не оправдал ожиданий инвесторов
Все новости...