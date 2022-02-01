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Рада взялась расследовать действия власти во время оккупации Крыма

Вторник, 1 февраля 2022, 14:42
Рада взялась расследовать действия власти во время оккупации Крыма
Фото ВР

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Крыма Россией.

Источник: заседание парламента 1 февраля

Детали: Проект постановления №4657 поддержали 229 народных депутатов.

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Согласно тексту документа, основные задачи Временной следственной комиссии:

  • проверить информацию о содействии госслужащих и представителей органов местного самоуправления Украины Российской Федерации во временной оккупации Крыма в 2013-2014 годах,
  • проверить ход расследования правоохранителями фактов, способствовавших временной оккупации Крыма,
  • собрать информацию и получить пояснения от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, расследуемых временной следственной комиссией,
  • инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Постановлением определено, что в ВСК будут работать 10 народных депутатов.

Срок ее деятельности составляет 1 год.

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Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная РадаКрымоккупация
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