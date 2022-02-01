Рада взялась расследовать действия власти во время оккупации Крыма
Вторник, 1 февраля 2022, 15:42
Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Крыма Россией.
Источник: заседание парламента 1 февраля
Детали: Проект постановления №4657 поддержали 229 народных депутатов.
Согласно тексту документа, основные задачи Временной следственной комиссии:
- проверить информацию о содействии госслужащих и представителей органов местного самоуправления Украины Российской Федерации во временной оккупации Крыма в 2013-2014 годах,
- проверить ход расследования правоохранителями фактов, способствовавших временной оккупации Крыма,
- собрать информацию и получить пояснения от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, расследуемых временной следственной комиссией,
- инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.
Постановлением определено, что в ВСК будут работать 10 народных депутатов.
Срок ее деятельности составляет 1 год.
Ирина Балачук, УП