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Шестой самолет США доставил в Украину 84 тонны патронов

Вторник, 1 февраля 2022, 16:11
Самолет с помощью от США в аэропорту "Борисполь". Фото: facebook Резникова

В Украину во вторник прибыла шестая партия военной помощи Соединенных Штатов.

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников, пишет "Европейская правда".

"Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы - 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию", - написал Резников.

Боеприпасы на борту самолета
Боеприпасы на борту самолета
Фото: facebook Резникова

Всего на 1 февраля в совокупности Украина получила около 500 тонн оборонного снаряжения от США.

Предыдущий рейс с оборонной помощью прибыл в воскресенье, на его борту также было 84 тонны патронов разного калибра.

Первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на общую сумму $200 миллионов утром 22 января прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".

Темы: СШАоружиеВооруженные силывойна


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