Литва прекратила транзит подсанкционного "Беларуськалия", Минск обещает симметричный ответ

В Беларуси пригрозили Литве "симметричным ответом" в случае, если Вильнюс не согласится на компромисс для транзита продукции подсанкционного "Беларуськалия" в порты в Балтийском море.

Как сообщает государственное информагентство БЕЛТА, об этом заявил премьер Беларуси Роман Головченко, пишет "Европейская правда".

Он подтвердил, что с 1 февраля Литва перестала пропускать поезда, которые перевозили калий в порт Клайпеды.

"Ответные меры будут жесткими, они будут симметричными. Решение принято, это будет касаться железнодорожного транспорта, следующего с территории Литвы… Мы обратились с предложением провести консультации и определить наши дальнейшие отношения.

По нашему мнению, Литва, приняв такое решение в одностороннем порядке, нарушило межправительственное соглашение о железнодорожном сообщении, не говоря о документах, регулирующих вопросы транзита для стран, не имеющих выхода к морю. Мы предложили вариант, если нам не ответят - в ближайшие дни мы введем ответные меры", - заявил Головченко.

Он добавил, что Беларусь также планирует взыскать штрафы за расторжение контракта и упущенную выгоду.

По его словам, страна подготовилась к остановке транзита через Литву и переориентировала его на Россию, а потери от продления маршрута удастся компенсировать ростом цен на мировых рынках.

Директор ассоциации литовских железнодорожных компаний Томас Кершиш рассказал, что объемы железнодорожного транзита из Литвы через Беларусь незначительны – это некоторое количество грузов в Украину, цитирует его LRT.

Напомним, компания "Литовские железные дороги" с 2018 года имела договор с "Беларуськалием", который должен был действовать до конца 2023 года. По соглашению через Литву и Клайпедский порт перевозили около 11 млн тонн белорусских удобрений.

В августе 2021 года "Беларуськалий" попал под санкции Соединенных Штатов против режима Александра Лукашенко. Запрет вступил в силу 8 декабря, но литовская железная дорога продолжила транзит поташа из-за наличия действительного контакта и подписки на ближайшие месяцы.

Эта ситуация вызвала общественный резонанс в Литве, одной из самых решительных в Европе критиков нарушений прав человека в Беларуси; в какой-то момент допускали даже отставку правительства.

Литовская комиссия по мониторингу стратегических отраслей признала, что контракт железной дороги с "Беларуськалием" составляет угрозу национальной безопасности. В январе 2022 года правительство подтвердило этот вывод и постановило, что контракт должен быть расторгнут с 1 февраля.

"Беларуськалий" уже обжаловал в литовском суде оба решения.

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