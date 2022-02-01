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Силовики проводят обыски на ГОКах Ахметова

Вторник, 1 февраля 2022, 17:18

На горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводят внезапные следственные действия.

Источник: компания Метинвест в Facebook

Дословно: "Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес Группы со стороны силовых структур – действия правоохранительных органов (представителей СБУ, БЭБ и прокуратуры) сопровождаются многочисленными нарушениями, обыски проводятся неправомерно, без каких-либо правовых оснований изымается компьютерная техника, оказывается давление на сотрудников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность".

Детали: Компания заявляет, что ведет свою хозяйственную деятельность на основе законности и правопорядка а также прозрачно взаимодействует с любыми контролирующими органами.

"Метинвест" призвал правоохранительные органы "воздержаться от незаконных действий и прекратить давление на предприятия группы из-за якобы неправильно рассчитанных налоговых отчислений".

Напомним: Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

Украинская правда


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