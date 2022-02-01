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Зеленский и Джонсон начали встречу

Вторник, 1 февраля 2022, 18:10

Началась встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, находящегося в нашей стране с рабочим визитом.

Источник: Офис президента

Детали: Также под председательством Зеленского и Джонсона состоятся украинско-британские переговоры.

После завершения переговоров они проведут встречу с представителями СМИ.

Напомним:

  • Из дипломатических источников стало известно, что во время визита премьеров Польши и Британии в Киев 1 февраля планировалось объявить о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией.
  • Во время своего выступления в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский кратко упомянул об этом, подтвердив слухи.
  • О новом формате пока нет информации. Впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВеликобританияБорис Джонсон


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