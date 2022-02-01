Зеленский и Джонсон начали встречу

Началась встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, находящегося в нашей стране с рабочим визитом.

Источник: Офис президента

Детали: Также под председательством Зеленского и Джонсона состоятся украинско-британские переговоры.

После завершения переговоров они проведут встречу с представителями СМИ.

Напомним: