Зеленский и Джонсон начали встречу
Вторник, 1 февраля 2022, 17:10
Началась встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, находящегося в нашей стране с рабочим визитом.
Источник: Офис президента
Детали: Также под председательством Зеленского и Джонсона состоятся украинско-британские переговоры.
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После завершения переговоров они проведут встречу с представителями СМИ.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Из дипломатических источников стало известно, что во время визита премьеров Польши и Британии в Киев 1 февраля планировалось объявить о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией.
- Во время своего выступления в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский кратко упомянул об этом, подтвердив слухи.
- О новом формате пока нет информации. Впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января.
Украинская правда