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Российским матерям нужно помнить, что украинцы будут защищать страну до последнего – Джонсон

Вторник, 1 февраля 2022, 18:53
Российским матерям нужно помнить, что украинцы будут защищать страну до последнего – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что россиянам важно объяснить случай войны, что мощная украинская армия будет защищать свое государство до последней капли крови.

Источник: Джонсон во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским

Прямая речь Джонсона: "Мы делаем все, что возможно, для того, чтобы усилить способность Украины сопротивляться.

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Но я думаю, самое лучшее, что мы можем сделать – это все-таки донести до российских граждан возможность того, что произойдет, реальность того, что украинцы будут бороться, они будут бороться за свою страну. Украинцы будут сражаться до последней капли крови.

200 тысяч военных Украины очень мощны, поэтому российские матери должны помнить о жизни своих сыновей.

Возможно, это удержит Путина от усугубления конфликта, и мы приобщаемся к диалогу для этого".

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Детали: Зеленский согласился, что "россияне должны услышать украинцев", а также, что Украина не собирается отдавать свои территории и людей.

Роман Петренко, УП
Темы: ЗеленскийБорис ДжонсонПутинвойна
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