Уволилась глава Госпродслужбы

Глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая подала заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

Источник: Магалецкая в Facebook

Прямая речь Магалецкой: "Причина – настоятельные рекомендации врачей по состоянию здоровья в ближайшие несколько месяцев.

Работа в должности главы ГНСУ требует постоянного включения в режиме 24/7/365 и полной самоотдачи. Работать в таком режиме в ближайшее время просто физически не смогу.

Считаю неправильным брать длинный больничный и оставлять огромную структуру во взвешенном состоянии фактически без руководства".

Детали: Она дала несколько советов своим преемникам – продолжить реформы и реализовать до конца запущенные проекты.

Напомним: Магалецкую назначили главой ведомства в ноябре 2020 года.