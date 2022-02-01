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Уволилась глава Госпродслужбы

Вторник, 1 февраля 2022, 21:38

Глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая подала заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

Источник: Магалецкая в Facebook

Прямая речь Магалецкой: "Причина – настоятельные рекомендации врачей по состоянию здоровья в ближайшие несколько месяцев.

Работа в должности главы ГНСУ требует постоянного включения в режиме 24/7/365 и полной самоотдачи. Работать в таком режиме в ближайшее время просто физически не смогу.

Считаю неправильным брать длинный больничный и оставлять огромную структуру во взвешенном состоянии фактически без руководства".

Детали: Она дала несколько советов своим преемникам – продолжить реформы и реализовать до конца запущенные проекты.

Напомним: Магалецкую назначили главой ведомства в ноябре 2020 года.

Украинская правда
Темы: увольнение


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