Британия активирует санкции, как только нога солдата РФ пересечет украинскую границу

БОРИС ДЖОНСОН В РЕЗИДЕНЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ДАУНИНГ-СТРИТ 10 В ЛОНДОНЕ 12 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы вместе с другими государствами готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту же минуту, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию" - заявил Джонсон.

Реклама:

"Мы все это делаем не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою приверженность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии", - добавил он.

Он также подчеркнул, что народ Украины имеет исключительное право самому выбирать, как править в собственном государстве и к какой организации присоединяться.

"Сейчас очень важно, чтобы РФ шагнула назад и вернулась в дипломатию" - сказал Джонсон.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в понедельник внесла в парламент новый законопроект, который ужесточит и расширит режим санкций Британии в ответ на агрессию России против Украины.