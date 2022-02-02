Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Два десятка человек погибли из-за оползня в эквадорском Кито

Среда, 2 февраля 2022, 01:30
Два десятка человек погибли из-за оползня в эквадорском Кито
ФОТО: GETTY IMAGES

Число погибших в результате оползня в столице Эквадора Кито возросло до минимум 22 человек.

Источник: мэр Сантьяго Гуардерас, которого цитирует Reuters

Детали: Кроме того, 47 человек получили ранения, из них двое – в критическом состоянии.

Реклама:

Есть сообщения о 20 пропавших без вести.

Власть не исключает возможности повторения оползней. Мэрия создала приюты для пострадавших семей и приступила к расчистке улиц в городе. Спасательные бригады продолжают обыскивать дома и улицы, покрытые грязью.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Проливные дожди вечером 31 января вызвали скопление воды в ущелье у рабочих кварталов Ла-Гаска и Ла-Коммуна. В результате на жилые дома упали грязь и камни, что повлияло на электроснабжение.
  • Дожди в Кито были эквивалентны 75 литрам на квадратный метр, что является самым высоким показателем почти за два десятилетия.

Темы: стихийное бедствие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
стихийное бедствие
В Норвегии из-за масштабных наводнений – новые эвакуации людей
Погибшая в Грузии украинка оказалась бывшей сценаристкой шоу "Ранок з Україною"
В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: