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Два десятка человек погибли из-за оползня в эквадорском Кито

Среда, 2 февраля 2022, 02:30
ФОТО: GETTY IMAGES

Число погибших в результате оползня в столице Эквадора Кито возросло до минимум 22 человек.

Источник: мэр Сантьяго Гуардерас, которого цитирует Reuters

Детали: Кроме того, 47 человек получили ранения, из них двое – в критическом состоянии.

Есть сообщения о 20 пропавших без вести.

Власть не исключает возможности повторения оползней. Мэрия создала приюты для пострадавших семей и приступила к расчистке улиц в городе. Спасательные бригады продолжают обыскивать дома и улицы, покрытые грязью.

Предыстория:

  • Проливные дожди вечером 31 января вызвали скопление воды в ущелье у рабочих кварталов Ла-Гаска и Ла-Коммуна. В результате на жилые дома упали грязь и камни, что повлияло на электроснабжение.
  • Дожди в Кито были эквивалентны 75 литрам на квадратный метр, что является самым высоким показателем почти за два десятилетия.

Темы: стихийное бедствие


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