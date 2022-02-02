Два десятка человек погибли из-за оползня в эквадорском Кито

Число погибших в результате оползня в столице Эквадора Кито возросло до минимум 22 человек.

Источник: мэр Сантьяго Гуардерас, которого цитирует Reuters

Детали: Кроме того, 47 человек получили ранения, из них двое – в критическом состоянии.

Есть сообщения о 20 пропавших без вести.

Власть не исключает возможности повторения оползней. Мэрия создала приюты для пострадавших семей и приступила к расчистке улиц в городе. Спасательные бригады продолжают обыскивать дома и улицы, покрытые грязью.

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