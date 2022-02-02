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Сразу в двух учебных заведениях в США произошли стрельбы, трое погибших

Среда, 2 февраля 2022, 06:29
Сразу в двух учебных заведениях в США произошли стрельбы, трое погибших
ФОТО: GETTY IMAGES

В двух учебных заведениях США произошли стрельбы – погибли, по меньшей мере, трое.

Источник: Укринформ

Детали: Инциденты произошли в штатах Монтана и Вирджиния.

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В частности, одна стрельба произошла днем ​​во вторник  в одном из учебных центов города Ричфилд, штат Монтана. В Департаменте полиции Ричфилда сообщили, что прибывшие на место офицеры обнаружили двух учеников с ранениями на тротуаре у парадного входа в школу. Подозреваемый скрылся сразу после стрельбы. Один из учеников скончался от полученных ранений, другой остается в больнице в критическом состоянии.

Еще один инцидент произошел 1 февраля на территории кампуса колледжа Bridgewater в Вирджинии – были застрелены два офицера полиции, охранявшие студенческий городок. Полиция сейчас разыскивает 27-летнего подозреваемого, жителя штата Вирджиния.

Темы: США
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