Сразу в двух учебных заведениях в США произошли стрельбы, трое погибших
В двух учебных заведениях США произошли стрельбы – погибли, по меньшей мере, трое.
Источник: Укринформ
Детали: Инциденты произошли в штатах Монтана и Вирджиния.
В частности, одна стрельба произошла днем во вторник в одном из учебных центов города Ричфилд, штат Монтана. В Департаменте полиции Ричфилда сообщили, что прибывшие на место офицеры обнаружили двух учеников с ранениями на тротуаре у парадного входа в школу. Подозреваемый скрылся сразу после стрельбы. Один из учеников скончался от полученных ранений, другой остается в больнице в критическом состоянии.
Еще один инцидент произошел 1 февраля на территории кампуса колледжа Bridgewater в Вирджинии – были застрелены два офицера полиции, охранявшие студенческий городок. Полиция сейчас разыскивает 27-летнего подозреваемого, жителя штата Вирджиния.