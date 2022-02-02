Правительство Польши одобрило военную помощь для Украины: ПЗРК и боеприпасы

Правительство Польши одобрило решение о предоставлении Украине помощи оружием посредством противоракетных комплексов и амуниции.

Об этом объявил в ночь на 2 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

"Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров одобрил решение о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", - сообщил Мариуш Блащак.

Dobra wiadomość. Rada Ministrów przyjęła na mój wniosek uchwałę w sprawie pomocy Ukrainie. Przekażemy najnowocześniejszy polski sprzęt - przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Piorun” oraz amunicję. pic.twitter.com/H6ueqyA99F — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 1, 2022

Напомним, накануне во время визита в Киев премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша планирует передать Украине "боеприпасы, ПЗРК Grom и дроны разного типа".

"Piorun" ("Молния") - это модернизированная модификация ПЗРК Grom, известная также как Grom-М, польского производства, предназначенная для поражения самолетов, вертолетов и беспилотников.