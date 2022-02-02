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США, НАТО, ОБСЕ и ЕС продолжат усилия для сдерживания РФ от нападения на Украину

Среда, 2 февраля 2022, 11:28
ФОТО: GETTY IMAGES

США, НАТО, ОБСЕ и ЕС обязались продолжить искать дипломатическое решение для предотвращения дальнейшей агрессии России против Украины.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США во вторник, пишет "Европейская правда".

1 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, действующим главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигневом Рау и верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем, отметил представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, Блинкен подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудил дипломатические взаимодействия с Россией на фоне наращивания российского военного могущества у границ Украины.

"Участники договорились продолжать тесную координацию и обязались искать дипломатическое решение для предотвращения дальнейшей агрессии против Украины", - заявил Нед Прайс.

Накануне Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в котором настоял, что российское вторжение в Украину будет иметь тяжелые последствия.

Блинкен и Лавров обсуждали письменный ответ США на предложения России по так называемым "гарантиям безопасности".

Лавров ранее заявлял, что в ответе США на требования Кремля по гарантиям безопасности нет положительной реакции на главный вопрос.

Темы: СШАНАТОРосcияЕС


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