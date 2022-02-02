Пять стран запустили фонд на 35 млн фунтов для помощи Украине в противодействии влиянию РФ

США, Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада запустили работу совместного международного фонда в размере 35 млн фунтов стерлингов (47 млн ​​долларов США), который призван помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на мероприятии по случаю начала работы фонда в Киеве в среду отметила, что фонд на старте располагает 35 млн фунтов стерлингов для первых проектов, которые будут направлены на общины, их устойчивость, людей, которые нуждаются в поддержке.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что партнеры вместе с правительством Украины через этот фонд окажут поддержку пострадавшим от российской агрессии на востоке Украины.

По ее словам, Великобритания внесет в фонд взнос в размере 11,5 млн фунтов стерлингов (14,8 млн долларов США) в течение трех лет.

США через USAID намерены увеличить свой вклад в фонд с 5 до 10 млн долларов.

Канада предоставляет в фонд от 10 до 15 млн канадских долларов (до 12 млн долларов США), чтобы сдержать эскалацию.

Швеция предоставит в фонд 50 миллионов шведских крон (5,4 млн долларов США).

Финансирование будет направлено на инициативы, способствующие укреплению возможности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций властям или предоставление грантовых инвестиций, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины.

Это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом.

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