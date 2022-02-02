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Белый дом больше не называет вторжение РФ в Украину "неизбежным"

Среда, 2 февраля 2022, 21:12
ДЖЕН ПСАКИ. ФОТО: GETTY IMAGES

Белый дом говорит, что больше не описывает потенциальное вторжение России в Украину как неизбежное, предполагая, что это слово было употреблено неуместно.

Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда".

"Я использовала это слово однажды. Я думаю, что другие использовали его когда-то. А потом мы прекратили использовать его, потому что я думаю, что это послало сигнал, который мы не собирались посылать, как будто мы знаем, что президент Путин принял решение" , – сказала Псаки.

На прошлой неделе Псаки заявила, что вторжение российских войск в Украину продолжает быть "неизбежным", что повлекло за собой негативную реакцию Киева. Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, не согласились и заявили, что такие описания могут вызвать панику и экономические потрясения.

Псаки также сказала, что решение Байдена развернуть 3 тысячи американских военных в Восточной Европе было принято после широких консультаций с союзниками, но отметила, что этот шаг не был вызван конкретным событием последних дней.

Она отрицает, что развертывание можно рассматривать как эскалацию напряженности.

"Здесь важно четко понимать, что есть один агрессор. Этим агрессором является Россия", – сказала Псаки.

Ранее в Пентагоне объявили об отправке 2000 военных из США в Польшу и Германию, где они присоединятся к другим войскам. Еще 1000 военных, уже находящихся в Европе, будут перемещены в Румынию.

Темы: СШАРосcиявойна


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