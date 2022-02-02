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Белый дом больше не называет вторжение РФ в Украину "неизбежным"

Среда, 2 февраля 2022, 20:12
Белый дом больше не называет вторжение РФ в Украину неизбежным
ДЖЕН ПСАКИ. ФОТО: GETTY IMAGES

Белый дом говорит, что больше не описывает потенциальное вторжение России в Украину как неизбежное, предполагая, что это слово было употреблено неуместно.

Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда".

"Я использовала это слово однажды. Я думаю, что другие использовали его когда-то. А потом мы прекратили использовать его, потому что я думаю, что это послало сигнал, который мы не собирались посылать, как будто мы знаем, что президент Путин принял решение" , – сказала Псаки.

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На прошлой неделе Псаки заявила, что вторжение российских войск в Украину продолжает быть "неизбежным", что повлекло за собой негативную реакцию Киева. Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, не согласились и заявили, что такие описания могут вызвать панику и экономические потрясения.

Псаки также сказала, что решение Байдена развернуть 3 тысячи американских военных в Восточной Европе было принято после широких консультаций с союзниками, но отметила, что этот шаг не был вызван конкретным событием последних дней.

Она отрицает, что развертывание можно рассматривать как эскалацию напряженности.

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"Здесь важно четко понимать, что есть один агрессор. Этим агрессором является Россия", – сказала Псаки.

Ранее в Пентагоне объявили об отправке 2000 военных из США в Польшу и Германию, где они присоединятся к другим войскам. Еще 1000 военных, уже находящихся в Европе, будут перемещены в Румынию.

Темы: СШАРосcиявойна
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