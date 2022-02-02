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Президент Эстонии: эскалация военных действий РФ в отношении Украины коснется всей Европы

Среда, 2 февраля 2022, 20:59

Президент Эстонии Алар Карис после заседания Совета по государственной обороне заявил, что эскалация военных действий России в отношении Украины коснется всей Европы, и Эстония должна быть готова к этому.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

Карис объяснил, что в среду Совет по государственной обороне обсудил, к чему может привести дальнейшая эскалация напряженности в отношениях России и Украины, как Эстония могла бы лучше подготовиться к угрозам и какое сотрудничество нужно с союзниками.

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Он отметил, что, хотя Советского Союза больше не существует, желание России такое же, как и тогда, чтобы как можно больше стран было в ее сфере влияния.

"Россия набирает военную мощь для повторного нападения на одного из своих соседей и поставила своей целью изменить прозападный курс Украины", - сказал президент Эстонии.

Карис подчеркнул, что прямой военной угрозы Эстонии нет и что Эстония хорошо защищена как член НАТО. Он добавил, что одновременно возобновление военных действий России на территории Украины коснется всей Европы, и к этому нужно готовиться.

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"Потенциальные потоки беженцев, кибербезопасность, экономические трудности", - перечислил Карис проблемы, которые расширение боевых действий может повлечь за собой в других странах Европы. По словам Кариса, в среду он получил обзор деятельности разных эстонских ведомств по этим вопросам.

По словам президента, Эстония до сих пор хорошо поддерживала Украину. К примеру, Эстония была в тесном контакте с союзниками и нашла возможности оказать практическую помощь Украине.

"Помощь Украине важна, что сохранить избранный ею демократический путь. Эстония готова к разным сценариям развития событий. Правительство приняло решение о дополнительных инвестициях и рассматривает меры, которые помогут лучше подготовиться к разным ситуациям", - сказал президент.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западным союзникам нужно "стратегическое терпение", если они хотят победить президента РФ Владимира Путина.

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