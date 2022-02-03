Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

17 человек умерли от отравленного кокаина в Буэнос-Айрес, более 50 — в больнице

Четверг, 3 февраля 2022, 01:30
17 человек умерли от отравленного кокаина в Буэнос-Айрес, более 50 — в больнице
ФОТО: GETTY IMAGES

По меньшей мере, 17 человек умерли в Аргентине после употребления кокаина, который, вероятно, содержал яд.

Источник: Reuters

Детали: Источник в правительстве сообщил Reuters, что еще 56 человек госпитализированы и еще больше людей обращаются за медицинской помощью в восьми муниципалитетах провинции Буэнос-Айрес из-за токсичного кокаина.

Реклама:

Источник сообщил, что число погибших – ныне в городах Херлингем, Сан-Мартин и Трес-де-Фебреро – вероятно, будет расти.

Как говорится в заявлении местного министерства здравоохранения провинции, чиновники считают, что некоторые жертвы страдали от опиоидной интоксикации. 

Правительство Трес-де-Фебреро заявило, что ему известно о людях, которые серьезно пострадали из-за "вероятно фальсифицированного кокаина", и работает со службами экстренной помощи и больницами, чтобы предотвратить смерти.

ВИДЕО ДНЯ

Некоторые местные СМИ сообщили, что кокаин "разбавила" токсичным веществом, вероятно, банда наркоторговцев.

Провинциальные силы безопасности задержали несколько человек, подозреваемых в продаже наркотиков после того, как в среду произошли первые смертельные случаи.

Министр безопасности провинции Серджио Берни сообщил, что ожидаются результаты лабораторных исследований и результаты расследования по поводу задержанных.

Темы: Аргентина наркотики
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Аргентина
В Аргентине инфляция превысила 100% впервые за 30 лет
Россиянки тысячами едут рожать в Аргентину ради гражданства
Зеленский налаживает связи с Латинской Америкой
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: