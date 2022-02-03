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17 человек умерли от отравленного кокаина в Буэнос-Айрес, более 50 — в больнице

Четверг, 3 февраля 2022, 02:30
ФОТО: GETTY IMAGES

По меньшей мере, 17 человек умерли в Аргентине после употребления кокаина, который, вероятно, содержал яд.

Источник: Reuters

Детали: Источник в правительстве сообщил Reuters, что еще 56 человек госпитализированы и еще больше людей обращаются за медицинской помощью в восьми муниципалитетах провинции Буэнос-Айрес из-за токсичного кокаина.

Источник сообщил, что число погибших – ныне в городах Херлингем, Сан-Мартин и Трес-де-Фебреро – вероятно, будет расти.

Как говорится в заявлении местного министерства здравоохранения провинции, чиновники считают, что некоторые жертвы страдали от опиоидной интоксикации. 

Правительство Трес-де-Фебреро заявило, что ему известно о людях, которые серьезно пострадали из-за "вероятно фальсифицированного кокаина", и работает со службами экстренной помощи и больницами, чтобы предотвратить смерти.

Некоторые местные СМИ сообщили, что кокаин "разбавила" токсичным веществом, вероятно, банда наркоторговцев.

Провинциальные силы безопасности задержали несколько человек, подозреваемых в продаже наркотиков после того, как в среду произошли первые смертельные случаи.

Министр безопасности провинции Серджио Берни сообщил, что ожидаются результаты лабораторных исследований и результаты расследования по поводу задержанных.

Темы: Аргентина наркотики


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