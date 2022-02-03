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Госдеп подтвердил достоверность опубликованного ответа США на требования России

Четверг, 3 февраля 2022, 08:56
Нед Прайс, фото Getty Images

Госдепартамент США подтвердил, что документы, опубликованные испанской газетой El Pais, являются подлинным письменным ответом Вашингтона на предложения Москвы относительно так называемых "гарантий безопасности".

Об этом сказал на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает "Европейская правда".

"Я не вижу ничего, что свидетельствовало бы о том, что эти документы не являются подлинными", - отметил Прайс.

Он добавил, что США не обнародовали эти документы, но теперь, когда они стали публичными, "мы можем подтвердить то, что мы всегда говорили: мы едины с нашими союзниками по НАТО в нашей решимости участвовать в открытой, конструктивной, серьезной серии дипломатических обязательств".

"Если Россия действительно хочет договориться о решении, как она утверждает, эти документы ясно показывают, что путь для этого есть", – сказал Прайс.

Ранее издание El Pais опубликовало документы, которые, по его словам, являются ответом США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Согласно документам, США и НАТО не готовы принять ключевые требования России о нерасширении НАТО на восток и возвращении военной инфраструктуры Альянса к границам 1997 года.

В то же время они готовы обсуждать другие вопросы европейской безопасности с Россией, такие как контроль за вооружениями.

Темы: СШАРосcияНАТОСМИ


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