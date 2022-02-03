Малюська подсказал олигархам: Есть 3 месяца, чтобы избавиться от активов или должности
Министр юстиции Денис Малюська напомнил украинцам, которые имеют все признаки олигарха, что есть чуть больше 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере от одного из признаков.
Источник: Минюст в Facebook
Прямая речь Малюськи: "В настоящее время те, кто имеет все признаки олигарха, имеют еще чуть больше 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере от одного из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах – не загнать их в рамки ограничений, а побуждать добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом".
Детали: В Минюсте напомнили, что уже примерно в конце мая СНБО сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами.
В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь следующие признаки:
- наличие значимых активов;
- монополия на отдельном рынке товаров;
- участие в политической жизни;
- контроль медиа.
По словам Малюськи, проверить, является ли человек олигархом может "любое заинтересованное лицо", ведь критерии определения очень просты, а данные все открыты.
Прямая речь Малюськи: "Критерий в части политики очень простой и легко проверяется. В первую очередь – это если лицо занимает какую-нибудь политическую должность или имеет близких родственников или бизнес-партнеров на политических должностях.
Также абсолютно спокойно можно посмотреть декларации нардепов, какой объем финансов у них есть и дотягивает ли он до лимитов, установленных законом об олигархах. Также можно посмотреть компании, которыми они владеют. Можно посмотреть обороты этих компаний, активы – абсолютно все онлайн".
Детали: По словам министра, структуру собственности компании можно легко проверить через Единый государственный реестр.
Что касается собственности медиа, то они обязаны и публично раскрывают структуру собственности – кто их владельцы и конечные бенефициары.
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Предыстория:
- В конце января министр юстиции Денис Малюська заявил, что на сегодняшний день признакам "очевидного олигарха", определенным законом о деолигархизации, отвечают Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.
- Ранее сСекретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозировал, что если закон об олигархах запустится по плану, то уже 20-25 мая 2022 года на заседании СНБО будут рассматриваться первые официально установленные олигархи Украины.
- Президент Владимир Зеленский поставил задачу отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения не оставались исключительно в пределах страны.