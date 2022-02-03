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Малюська подсказал олигархам: Есть 3 месяца, чтобы избавиться от активов или должности

Четверг, 3 февраля 2022, 09:44
Денис Малюська. Фото c Facebook

Министр юстиции Денис Малюська напомнил украинцам, которые имеют все признаки олигарха, что есть чуть больше 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере от одного из признаков.

Источник: Минюст в Facebook

Прямая речь Малюськи: "В настоящее время те, кто имеет все признаки олигарха, имеют еще чуть больше 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере от одного из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах – не загнать их в рамки ограничений, а побуждать добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом".

Детали: В Минюсте напомнили, что уже примерно в конце мая СНБО сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами.

В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь следующие признаки:

  • наличие значимых активов;
  • монополия на отдельном рынке товаров;
  • участие в политической жизни;
  • контроль медиа.

По словам Малюськи, проверить, является ли человек олигархом может "любое заинтересованное лицо", ведь критерии определения очень просты, а данные все открыты.

Прямая речь Малюськи: "Критерий в части политики очень простой и легко проверяется. В первую очередь – это если лицо занимает какую-нибудь политическую должность или имеет близких родственников или бизнес-партнеров на политических должностях.

Также абсолютно спокойно можно посмотреть декларации нардепов, какой объем финансов у них есть и дотягивает ли он до лимитов, установленных законом об олигархах. Также можно посмотреть компании, которыми они владеют. Можно посмотреть обороты этих компаний, активы – абсолютно все онлайн".

Детали: По словам министра, структуру собственности компании можно легко проверить через Единый государственный реестр.

Что касается собственности медиа, то они обязаны и публично раскрывают структуру собственности – кто их владельцы и конечные бенефициары.

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Предыстория: 

  • В конце января министр юстиции Денис Малюська заявил, что на сегодняшний день признакам "очевидного олигарха", определенным законом о деолигархизации, отвечают Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.
  • Ранее сСекретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозировал, что если закон об олигархах запустится по плану, то уже 20-25 мая 2022 года на заседании СНБО будут рассматриваться первые официально установленные олигархи Украины.
  • Президент Владимир Зеленский поставил задачу отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения не оставались исключительно в пределах страны.

Украинская правда
Темы: Минюстолигархи


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