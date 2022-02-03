Малюська подсказал олигархам: Есть 3 месяца, чтобы избавиться от активов или должности

Министр юстиции Денис Малюська напомнил украинцам, которые имеют все признаки олигарха, что есть чуть больше 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере от одного из признаков.

Источник: Минюст в Facebook

Прямая речь Малюськи: "В настоящее время те, кто имеет все признаки олигарха, имеют еще чуть больше 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере от одного из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах – не загнать их в рамки ограничений, а побуждать добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом".

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Детали: В Минюсте напомнили, что уже примерно в конце мая СНБО сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами.

В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь следующие признаки:

наличие значимых активов;

монополия на отдельном рынке товаров;

участие в политической жизни;

контроль медиа.

По словам Малюськи, проверить, является ли человек олигархом может "любое заинтересованное лицо", ведь критерии определения очень просты, а данные все открыты.

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Прямая речь Малюськи: "Критерий в части политики очень простой и легко проверяется. В первую очередь – это если лицо занимает какую-нибудь политическую должность или имеет близких родственников или бизнес-партнеров на политических должностях.

Также абсолютно спокойно можно посмотреть декларации нардепов, какой объем финансов у них есть и дотягивает ли он до лимитов, установленных законом об олигархах. Также можно посмотреть компании, которыми они владеют. Можно посмотреть обороты этих компаний, активы – абсолютно все онлайн".

Детали: По словам министра, структуру собственности компании можно легко проверить через Единый государственный реестр.

Что касается собственности медиа, то они обязаны и публично раскрывают структуру собственности – кто их владельцы и конечные бенефициары.

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