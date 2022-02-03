Швеция через неделю отменит большинство карантинных ограничений

Швеция с 9 февраля откажется от большинства ограничений, предпринятых для сдерживания эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

В Агентстве общественного здоровья пришли к выводу, что коронавирус в дальнейшем можно не считать болезнью, представляющей повышенную опасность для общества, и обратились с такой рекомендацией к правительству.

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"Приближается время, когда можно снова "открывать" Швецию", – отметила премьер Магдалена Андерссон.

"Мы можем начать возвращаться к нормальной жизни. Но правительство продолжит внимательно следить за тем, как дальше будет развиваться пандемия", – отметила министр здравоохранения и социальных вопросов Лена Халленгрен.

В дальнейшем сохраняется рекомендация оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, если у человека есть симптомы, похожие на Covid-19.

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Лицам, которые по определенным причинам не привиты, рекомендуется избегать пребывания среди большого количества людей.

С 9 февраля перестают действовать рекомендации по маске в общественном транспорте при наличии большого количества пассажиров, рекомендация дистанционной работы и "гибридного" формата обучения для студентов, рекомендация в организации и заведения избегать больших массовых мероприятий внутри помещений.

2 февраля в Швеции с населением около 10 млн сообщили о более 39 тысячах новых заражений и 67 смертях среди коронавирусных больных.

Более 83% взрослых в стране полностью вакцинированы от коронавируса и уже почти 50% получили усиливающуюся третью дозу. С учетом подростков, в стране полностью привиты 86,5% населения в возрасте от 12 лет.

Напомним, на днях о полной или почти полной отмене ограничений объявили также соседние Дания, Норвегия и Финляндия.