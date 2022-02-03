Беларусь заявила о нарушении границы "шпионским" беспилотником из Украины, Киев опровергает

Беларусь заявила о якобы нарушении своей границы украинским беспилотником и вызвала в МИД посла Украины; в МИД и ГПСУ Украины инцидент отрицают.

Как сообщает "Европейская правда", заявление белорусского МИД приводит государственное информагентство "БЕЛТА".

"Украинский беспилотник 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве страны и принужден к посадке специалистами вооруженных сил. На основе анализа данных бортовой аппаратуры установлено, что он был запущен с территории Украины с целью нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский", - говорится в заявлении.

Реклама:

МИД Беларуси заявляет, что вызвал посла Украины Игоря Кизима и выразил ему протест.

"До украинской стороны доведено, что этими недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию напряжения в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона требует недопущения подобных деструктивных действий", - заявили в Минске.

Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг факт инцидента и назвал это очередной провокацией власти в Беларуси.

ВИДЕО ДНЯ

"На смену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины - в интересах всего региона", - подчеркнул он.

Провокацией назвали заявление Беларуси и в Государственной пограничной службе.

"Мы хорошо помним о контрабанде оружия из Украины, которое в РБ доставляли "тоннами". И это происходило, со слов Лукашенко, с регулярной периодичностью. Дальше была "наглухо закрытая" граница. Теперь они придумали мифические "беспилотники", подчеркнул спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП.

Он сообщил, что белорусская сторона недавно направила письмо, в котором указывала на фиксацию в 500 метрах от границы с Украиной над территорией РБ беспилотного летательного аппарата и что ими принимаются меры по установлению принадлежности БПЛА.

В официальном письме пограничники РБ не указывали на незаконное пересечение границы или возможную принадлежность летательного аппарата.

В ответ пограничники Украины отметили, что в указанное смежной стороной время и на указанном направлении БПЛА не использовались.

"Однако Беларуси здесь главное не выйти на самих себя. Ведь стоит учитывать совместные военные учениях РБ из РФ, которые анонсировались и проходят на территории Беларуси. Возможно, они наблюдали своих же", - добавил Демченко.

Как известно, в течение большей части февраля РФ и Беларусь проведут совместные военные учения на территории Беларуси.

Напомним, в начале декабря в Беларуси заявили, что украинский военный вертолет Ми-8 во время учений якобы пересек линию границы и залетел на территорию Беларуси на глубину до 1 км. В Госпогранслужбе ответили, что эти заявления не соответствуют действительности.

В августе 2021 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в якобы подготовке боевиков и переброске оружия в Беларусь.

Читайте также: А то Лукашенко нападет: ожидать ли Украине российского нападения с территории Беларуси