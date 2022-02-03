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Макрон вечером по очереди поговорит с Путиным и Зеленским

Четверг, 3 февраля 2022, 13:03
Эммануэль Макрон ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня вечером проведет телефонные переговоры с президентами Украины и России.

Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца, пишет "Европейская правда".

Согласно информации, Макрон сначала будет разговаривать с Владимиром Путиным (в 18:00 по Парижу), а затем - с Владимиром Зеленским (в 19:30 по Парижу).

Кроме того, в обед у Макрона запланирован телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, Макрон накануне заявил, что не исключает своего визита в Россию, чтобы обсудить "кризис вокруг Украины".

Кроме того, 26 января стало известно, что готовится визит Макрона в Украину.

2 февраля Макрон провел разговор с президентом США Джо Байденом, после которого лидеры пообещали координировать ответ на военное наращивание РФ.

Темы: МакронЗеленскийПутинмеждународные отношения


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