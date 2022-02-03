Сотрудника СБУ пытались подкупить 500 тысячами долларов

Служба безопасности Украины разоблачила предпринимателя из Днепропетровщины, который за 500 тысяч долларов США предлагал сотруднику спецслужбы "закрыть глаза" на незаконный демонтаж железнодорожных путей в Луганской области.

Источник: СБУ, прокуратура Луганской области

Детали: Указано, что организаторами схемы были бывший сотрудник украинских правоохранительных органов и два человека из криминальной среды.

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Злоумышленники решили заработать на разборке заброшенного железнодорожного пути на территории нынешней Миловской территориальной общины.

Дельцы предложили сотруднику СБУ "крышевать" нелегальный бизнес. Оплату организатор предложил передавать по частям: после каждого этапа демонтажа пути. Общая сумма "сделки" должна составлять 500 тысяч долларов США.

Указано, что офицер спецслужбы сразу уведомил руководство о предложении неправомерной выгоды.

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Правоохранители задержали троих злоумышленников в районном центре Луганской области при попытке передачи сотруднику СБУ части суммы.

В настоящее время им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, пишут в СБУ.

Прокуратура, в свою очередь, сообщает об одном подозреваемом - 74-летнем мужчине, которому Марковский районный суд Луганской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Продолжается досудебное следствие.