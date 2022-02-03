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Сотрудника СБУ пытались подкупить 500 тысячами долларов

Четверг, 3 февраля 2022, 16:15
иллюстративное фото Unsplash

Служба безопасности Украины разоблачила предпринимателя из Днепропетровщины, который за 500 тысяч долларов США предлагал сотруднику спецслужбы "закрыть глаза" на незаконный демонтаж железнодорожных путей в Луганской области.

Источник: СБУ, прокуратура Луганской области

Детали: Указано, что организаторами схемы были бывший сотрудник украинских правоохранительных органов и два человека из криминальной среды.

Злоумышленники решили заработать на разборке заброшенного железнодорожного пути на территории нынешней Миловской территориальной общины.

Дельцы предложили сотруднику СБУ "крышевать" нелегальный бизнес. Оплату организатор предложил передавать по частям: после каждого этапа демонтажа пути. Общая сумма "сделки" должна составлять 500 тысяч долларов США.

Указано, что офицер спецслужбы сразу уведомил руководство о предложении неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали троих злоумышленников в районном центре Луганской области при попытке передачи сотруднику СБУ части суммы.

В настоящее время им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, пишут в СБУ.

Прокуратура, в свою очередь, сообщает об одном подозреваемом - 74-летнем мужчине, которому Марковский районный суд Луганской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Продолжается досудебное следствие.

Украинская правда


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