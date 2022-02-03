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Ермак заболел коронавирусом

Четверг, 3 февраля 2022, 16:27
Андрей Ермак. фото с его Facebook

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заболел Covid-19.

Источник: Ермак в Facebook

Прямая речь: "Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь.

Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги".

Детали: По данным источников "Украинской правды", заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заболел коронавирусом сразу после встречи советников лидеров стран Нормандского формата в Париже. Пресс-секретарь Ермака Дария Заривна также заболела ковидом пару дней назад.

Напомним: 26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров стран Нормандского формата. Ермак назвал эту встречу "реанимацией" Нормандского формата. Тогда руководитель ОП заявил, что стороны договорились встретиться через две недели в Берлине.

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмаккоронавирусCovid-2019


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