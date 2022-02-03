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ОАСК принял решение, которое может подорвать электронное декларирование – Dejure

Четверг, 3 февраля 2022, 15:48
ОАСК принял решение, которое может подорвать электронное декларирование – Dejure
Фото из facebook-странички суда

Активисты Dejure Foundation считают, что решение судьи Окружного административного суда города Киев фактически разрешает госслужащим, политикам и судьям не подавать электронные декларации.

Источник: сайт юридической организации Dejure Foundation

Дословно: "Судья Окружного админсуда Киева Руслан Арсирий разрешил своей коллеге, судье Киевского админсуда Александре Брагиной подавать декларации не в электронной, а в бумажной форме. Этим решением НАПК обязано принять письменную декларацию Брагиной и считать ее надлежащей исполнившей обязанность декларирования.

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Свое решение судья ОАСК обосновал тем, что истица не может заполнить электронную декларацию, поскольку у нее нет электронной подписи – от нее она отказалась в августе 2019, поскольку это противоречит ее религиозным убеждениям.

При этом Александра Брагина – действующая судья, ежедневно принимающая десятки решений и подписывающая их электронной подписью. Однако именно для деклараций использовать электронную подпись судья отказывается по религиозным убеждениям".

Детали: По мнению главы организации Dejure Михаила Жернакова, это решение перечеркивает все достижения реформы по внедрению электронного декларирования с 2016 года.

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Кроме того, активисты ссылаются на часть 4 статьи 35 Конституции Украины, что никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений.

В самом решении суда нет ссылки на свидетельство религиозной принадлежности Брагиной, то есть суд просто поверил истцу на слово. К тому же, подчеркивают в Dejure, до 2019 года судья подавала электронные декларации, и ей это не мешало.

Решение обжалуют в апелляционном порядке представители Национального агентства по предотвращению коррупции.

Предыстория: 

  • В октябре 2020 года Конституционный Суд признал неконституционными положения антикоррупционного законодательства относительно ежегодного декларирования чиновниками, судьями и политиками своего имущества и прибыли.
  • Закон об электронных декларациях народные депутаты приняли в марте 2016 года после событий Революции достоинства и для исполнения требований Евросоюза для получения безвиза. Электронные декларации может просмотреть любой гражданин на сайте НАПК. Раньше бумажные декларации было легче скрыть или подделать.

Украинская правда
Темы: ОАСКкоррупциядекларации
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