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Турция откроет генконсульства в Харькове и Львове

Четверг, 3 февраля 2022, 17:36

Турция откроет в Харькове и Львове свои генеральные консульства.

Источник: заявление Зеленского после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Прямая речь Зеленского: "Мы приветствуем намерение Турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие и открыть Генеральные консульства в Харькове и Львове.

Мы также повысим статус консульского учреждения в Анталии до Генерального консульства, чтобы еще эффективнее защищать интересы наших граждан".

Что этому предшествовало:

  • В четверг Зеленский и Эрдоган подписали заключение соглашения о зоне свободной торговли.

Украинская правда
Темы: Турция


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