Турция откроет генконсульства в Харькове и Львове

Турция откроет в Харькове и Львове свои генеральные консульства.

Источник: заявление Зеленского после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Прямая речь Зеленского: "Мы приветствуем намерение Турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие и открыть Генеральные консульства в Харькове и Львове.

Мы также повысим статус консульского учреждения в Анталии до Генерального консульства, чтобы еще эффективнее защищать интересы наших граждан".

Что этому предшествовало: