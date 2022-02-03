Турция откроет генконсульства в Харькове и Львове
Четверг, 3 февраля 2022, 16:36
Турция откроет в Харькове и Львове свои генеральные консульства.
Источник: заявление Зеленского после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Прямая речь Зеленского: "Мы приветствуем намерение Турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие и открыть Генеральные консульства в Харькове и Львове.
Реклама:
Мы также повысим статус консульского учреждения в Анталии до Генерального консульства, чтобы еще эффективнее защищать интересы наших граждан".
Что этому предшествовало:
- В четверг Зеленский и Эрдоган подписали заключение соглашения о зоне свободной торговли.
ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда