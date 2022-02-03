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Турция откроет генконсульства в Харькове и Львове

Четверг, 3 февраля 2022, 16:36
Турция откроет генконсульства в Харькове и Львове

Турция откроет в Харькове и Львове свои генеральные консульства.

Источник: заявление Зеленского после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Прямая речь Зеленского: "Мы приветствуем намерение Турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие и открыть Генеральные консульства в Харькове и Львове.

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Мы также повысим статус консульского учреждения в Анталии до Генерального консульства, чтобы еще эффективнее защищать интересы наших граждан".

Что этому предшествовало:

  • В четверг Зеленский и Эрдоган подписали заключение соглашения о зоне свободной торговли.

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Украинская правда
Темы: Турция
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