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Киев и Анкара расширят производство беспилотников "Байрактар" в Украине

Четверг, 3 февраля 2022, 16:38
Киев и Анкара расширят производство беспилотников Байрактар в Украине
Эрдоган и Зеленский. фото ОП

Украина и Турция во время встречи президентов в Киеве подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании Baykar в Украине.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что в разговоре президенты уделили особое внимание сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности, и это один из локомотивов стратегического партнерства между странами.

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"Наша цель - реализация конкретных проектов, создание совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями. Сегодня заключено соглашение, которое существенно расширит производство БПЛА компании "Байкар" в Украине. Это новые технологии. новые рабочие места и усиление обороноспособности Украины", - сообщил Владимир Зеленский.

О предстоящем решении ранее сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, предполагается строительство завода в Украине для производства военных беспилотных дронов "Байрактар", которые будут оборудовать двигателями украинского производства.

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Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов управления "Байрактарами" разных категорий.

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Темы: Турция
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