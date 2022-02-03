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Эрдоган назвал "безответственными" заявления о вторжении РФ и предложил посредничество

Четверг, 3 февраля 2022, 18:04
Реджеп Тайип Эрдоган фото: ОП

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает "безответственными" заявления о вероятном российском вторжении.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом турецкий президент заявил во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

"Наш визит пришелся на чувствительный период… К сожалению, некоторые сделанные  безответственные заявления, опубликованные сценарии оккупации истощают Украину и украинский народ. Я с одобрением воспринимаю месседжи украинских чиновников и в первую очередь – господина президента, которые имеют здравый смысл и ставят диалог на первое место", - заявил он.

Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о неизменности турецкой позиции о поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, "включая Крым".

Также он заявил, что готов сделать все возможное, "чтобы завершился кризис двух соседних через море дружественных государств".

"На сегодняшних переговорах я еще раз повторил, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне. Ведь Турция действует исходя из того, как снизить градус напряжения, вместо того, чтобы раздувать пожар".

Напомним, во время визита президента Турции было подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами, а также соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании "Байкар" в Украине. Также Турция усилит свое дипломатическое присутствие в Украине путем открытия двух генконсульств.

Темы: ЭрдоганРосcияУкраинаТурция


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