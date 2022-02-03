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Эрдоган назвал "безответственными" заявления о вторжении РФ и предложил посредничество

Четверг, 3 февраля 2022, 17:04
Эрдоган назвал безответственными заявления о вторжении РФ и предложил посредничество
Реджеп Тайип Эрдоган фото: ОП

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает "безответственными" заявления о вероятном российском вторжении.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом турецкий президент заявил во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

"Наш визит пришелся на чувствительный период… К сожалению, некоторые сделанные  безответственные заявления, опубликованные сценарии оккупации истощают Украину и украинский народ. Я с одобрением воспринимаю месседжи украинских чиновников и в первую очередь – господина президента, которые имеют здравый смысл и ставят диалог на первое место", - заявил он.

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Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о неизменности турецкой позиции о поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, "включая Крым".

Также он заявил, что готов сделать все возможное, "чтобы завершился кризис двух соседних через море дружественных государств".

"На сегодняшних переговорах я еще раз повторил, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне. Ведь Турция действует исходя из того, как снизить градус напряжения, вместо того, чтобы раздувать пожар".

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Напомним, во время визита президента Турции было подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами, а также соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании "Байкар" в Украине. Также Турция усилит свое дипломатическое присутствие в Украине путем открытия двух генконсульств.

Темы: ЭрдоганРосcияУкраинаТурция
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