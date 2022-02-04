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SpaceX запустила в космос еще 49 спутников Starlink

Пятница, 4 февраля 2022, 04:25
фото: скриншот

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще 49 интернет-спутников Starlink.

Источник: SpaceX в twitter, трансляция SpaceX

Детали: 3 февраля SpaceX запустила в космос 49 интернет-спутников Starlink.

Спутники отправили в космос ракетой Falcon 9 из космического центра Кеннеди во Флориде.

Новая партия присоединилась к более чем 1 800 активным спутникам Starlink на орбите.

Что было раньше: SpaceX впервые в 2022 году вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink.

Напомним: SpaceX отправила на орбиту американский спутник-шпион NROL-87 Национального разведывательного управления (NRO) США.

Украинская правда
Темы: космос


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