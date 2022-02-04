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Оккупанты на Донбассе разместили более 70 танков и гаубицы в запрещенных зонах – ОБСЕ

Пятница, 4 февраля 2022, 07:28
ВОЕННАЯ ТЕХНИКА РФ В ОРДЛО, СКРИН С ВИДЕО ОККУПАНТОВ

Российские наемники на Донбассе продолжают хранить вооружение за пределами специальных мест. В частности, речь идет о 76 танках и другой боевой технике.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей СММ зафиксировала:

18 буксируемых артиллерийских установок, 10 самоходных гаубиц и 76 танков на 4 полигонах поблизости и возле жилого квартала:

  • н. п. Покровка (36 км к востоку от Донецка),
  • н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска),
  • н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска),
  • н п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска),
  • вблизи жилого квартала н. п. Успенка (23 км юго-западнее Луганска).

Кроме того, возле Шимшиновки наблюдатели ОБСЕ обнаружили 14 боевых бронированных машин, возле Покровки – 16 боевых бронированных машин (не запрещенных Минскими соглашениями).

Напомним: Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на оккупированной территории 22 неотведенных "Града".

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассвойнаоружие


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